В Волгоградской области объединяют два сельских поселения





Два сельских поселения Новоаннинского района объединят в одно муниципальное образование. Как сообщает V102.RU, соответствующий законопроект опубликован на сайте Волгоградской облдумы. Речь идет о слиянии Новочеркасского и Полевого сельских поселений. Два сельских поселения Новоаннинского района объединят в одно муниципальное образование. Как сообщает V102.RU, соответствующий законопроект опубликован на сайте Волгоградской облдумы. Речь идет о слиянии Новочеркасского и Полевого сельских поселений.

Перед подготовкой законопроекта в поселениях состоялись предусмотренные законом процедуры – публичные слушания, где население высказалось за объединение, и одобрение слияния сельскими депутатами. Цель предстоящих преобразований – экономия средств на содержание аппарата, повышение эффективности бюджетной политики, направленной на улучшение качества жизни селян. В частности, указывается в пояснительной записке, в Полевом сельском поселении наблюдается дефицит управленческих кадров при сокращении численности населения.Центром объединенных муниципалитетов станет хутор Черкесовский. Управлять новым образованием будет административный персонал в количестве 10 человек. При этом все льготы сельских жителей сохранятся.Напомним, в Волгоградской области процесс слияния муниципалитетов идет уже несколько лет. Самым масштабным можно назвать объединение Михайловки с сельскими территории в городской округ.