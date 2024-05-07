ГУП «Волгоградавтотранс» преобразуют в акционерное общество

Государственное унитарное предприятие «Волгогравтотранс» реорганизуют в акционерное общество. Предприятию, которое занимается пассажирскими перевозками в Волгограде и пригороде, перед началом процесса по реорганизации предстоит пройти процедуру аудита бухгалтерской отчетности. Соответствующее извещение появилось на сайте госзакупок с начальной стоимостью контракта в 366 тысяч рублей.



В комитете по управлению госимуществом Волгоградской области информагентству пояснили, что все активы «Волгоградавтотранса» по-прежнему останутся в государственной собственности региона.

Здесь также подчеркнули, что юридическая процедура не коснется потребителей — предприятие продолжит оказывать услуги в полном объеме и сохранит основной вид деятельности, это организация автобусных маршрутов.



Важно отметить, что согласно ранее принятому федеральному закону, такая работа ведётся по всей стране в отношении государственных и муниципальных унитарных предприятий и должна быть завершена до конца 2024 года.



В Волгоградской области помимо «Волгоградавтотранса», будет реорганизовано и ГУП «Вокзал Авто». Эти предприятия станут акционерными обществами, но оба останутся в собственности Волгоградской области.



Напомним, ранее смену организационной формы прошло ГУП «Заря», которое стало акционерным обществом, при этом сохранило активы в госсобственности и успешно продолжает работу.

