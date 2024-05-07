Под Волгоградом 8 мая взорвут обнаруженную в поле ФАБ-500

Фугасная авиационная бомба весом в полтонны обнаружена в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, ФАБ-500 времен Великой Отечественной войны нашли в 3 километрах севернее хутора Пятиизбянский при проведении сельскохозяйственных работ.

- Уничтожение взрывоопасного предмета силами пиротехнического расчета Донского спасательного центра предварительно запланировано на завтра, 8 мая, - проинформировали в ведомстве.

Скорее всего находку уничтожат на месте. Местных жителей просят соблюдать спокойствие, так как все работы будут проводиться с соблюдением необходимых мер безопасности.

Фото: пресс-службы ЮВО