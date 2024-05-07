Общество

В Волгограде 9 мая прогремит артиллерийский салют

Общество 07.05.2024 08:12
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07.05.2024 08:12


Торжества, посвященные Великой Победе, 7 мая стартуют в районах Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на программу празднования, сегодня в городе-герое начнут раздавать горожанам Георгиевские ленточки перед приближением знаковой даты.
9 мая на Площади павших борцов по традиции в 10-00 ч. начнется парад, в котором примут участие части Волгоградского военного гарнизона, МЧС, Академии МВД, а также кадетские классы. Закончится шествие в 10-45 ч.
В тот же день на Набережной состоится показ оживших фигур «Герои Великой Победы». А в 22-00 ч. здесь же прогремит артиллерийский салют.
Напомним, в Волгограде отменили некоторые мероприятия, которые проходили традиционно 9 мая. Например, инсталляцию «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Однако 8 и 9 мая на главной высоте России произведут Выстрел памяти.
Фото архив V102.RU

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