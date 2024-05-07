Повторные заморозки до -5 ожидаются в Волгоградской области 9 и 10 мая

Ночные и утренние заморозки в воздухе и на поверхности почвы ожидаются в Волгоградской области 9 и 10 мая. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, понижение температуры до -5 градусов возможно в отдельных районах области. В Волгограде такого похолодания в утренние и ночные часы не прогнозируется.

Напомним, что ранее аналогичное понижение температуры на Пасху привело к гибели в некоторых районах области винограда, косточковых культур и недавно высаженной рассады. Фотографиями печальных последствий майских заморозков сельские жители делились в соцсетях.