По Первой Продольной в Волгограде протащили пушки: видео

В Центральном районе Волгограда по Первой продольной мимо остановки «Комсомольская» проехала в сопровождении полиции колонна военной техники.





— С парада везли пушки на КАМАЗах, шли БТРы в специальной защите. В «хвосте» и «голове» колонны следовали полицейские автомобили сопровождения. Колесную технику перемещали после репетиции парада Победы с Площади Павших борцов. Прохождение по Первой продольной состоялось первый раз за все время проведения парадов. Гусеничная техника привычно перемещалась по улице Мира, — рассказал с места событий корреспондент V102.RU.





Напомним, что сегодня прошла генеральная репетиция парада Победы, который состоится 9 мая. Все остальные мероприятия власти отменили из-за соображений безопасности.

Фото и видео: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»