Одеяла и подушки отправили волгоградские приставы в Оренбург

Общество 07.05.2024 09:18
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07.05.2024 09:18
Сотрудники Главного управления ФССП России по Волгоградской области направили 100 кг гуманитарной помощи жителям Оренбургской области, пострадавшим от сильнейшего за всю историю наблюдений паводка. Как сообщили V102.RU в УФССП по Волгоградской области, на добровольно собранные средства закуплены одеяла, подушки, постельное белье и предметы личной гигиены. Гуманитарный груз будет доставлен в пункт назначения уже в ближайшие дни.
Оренбургская область - наиболее пострадавший от апрельского паводка регион России. В настоящий момент там идут восстановительные работы. Тысячи людей откликнулись на призыв помочь оренбуржцам. Не остались в стороне и волгоградские судебные приставы.
Фото УФССП по Волгоградской области
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