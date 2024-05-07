Цены на авиабилеты в Волгограде испугались ФАС

В ФАС РФ вынуждены были отреагировать на многочисленные жалобы граждан и антимонопольная служба после анализа динамики цен и загрузки рейсов направила требования в адрес Аэрофлота, Победы, Уральских авиалиний, NordWind, Smartavia, UTair письма о необходимости представить пояснения относительно проводимой ценовой политики. В ведомстве напомнили, что признаки злоупотребления доминирующим положением являются основанием для проведения анализа экономической обоснованности повышения цен и принятия мер антимонопольного реагирования.
Общество 07.05.2024 10:10
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07.05.2024 10:10
В ФАС РФ вынуждены были отреагировать на многочисленные жалобы граждан и антимонопольная служба после анализа динамики цен и загрузки рейсов направила требования в адрес Аэрофлота, Победы, Уральских авиалиний, NordWind, Smartavia, UTair письма о необходимости представить пояснения относительно проводимой ценовой политики. В ведомстве напомнили, что признаки злоупотребления доминирующим положением являются основанием для проведения анализа экономической обоснованности повышения цен и принятия мер антимонопольного реагирования.
Стоимость билетов на самолеты в Волгограде резко снизилась после вмешательства ФАС РФ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, цены на авиабилеты рухнули почти на 18% и достигли среднего уровня в 9175 рублей за полет в экономклассе на расстояние в тысячу километров.Это самое серьезное снижение стоимости авиаперелетов в Волгограде в этом году. В последние месяцы наблюдалась обратная тенденция – билеты на самолеты постоянно дорожали. Например, в начале марта они прибавили в цене сразу 22%.
В ФАС РФ вынуждены были отреагировать на многочисленные жалобы граждан и антимонопольная служба после анализа динамики цен и загрузки рейсов направила требования в адрес Аэрофлота, Победы, Уральских авиалиний, NordWind, Smartavia, UTair письма о необходимости представить пояснения относительно проводимой ценовой политики. В ведомстве напомнили, что признаки злоупотребления доминирующим положением являются основанием для проведения анализа экономической обоснованности повышения цен и принятия мер антимонопольного реагирования.
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