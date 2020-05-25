Здравоохранение 25.05.2020 19:41
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25.05.2020 19:41
Кадровые перемены произошли сегодня в Светлоярской районной больнице Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», главный врач медучреждения Олег Чернобай принял решение покинуть руководящий пост и перейти на другую работу. «Сегодня отработал главным врачом последний день. Давно хотел уйти, написал заявление по собственному желанию, буду работать в этой же больнице обычным хирургом. Очень благодарен коллегам за поддержку. Имя нового руководителя станет известно завтра», - рассказал информагентству Олег Васильевич. Напомним, в ЦРБ только что провели проверку после получившего распространение видеообращения медиков. Сотрудники районной больницы рассказали о том, что обещанные доплаты получили только врачи,а средний медперсонал и водители остались ни с чем. Медработники поведали и о том, что экономисты больницы не знали, как выплачивать надбавки, опасаясь наказания и штрафных санкций. В итоге региональный комитет здравоохранения проверил все указанные факты. Со слов заместителя руководителя облкомздрава Николая Алимова, никаких нарушений обнаружено не было.Олег Чернобай поделился с ИА «Высота 102» переживаниями по поводу произошедшего. «Насчет надбавок людям все подробно разъясняли. В результате, свои же оболгали, те, за кого переживал и всегда старался помочь», - сказал теперь уже бывший главврач, заметив, что такая работа требует железных нервов и он очень надеется, что честное имя Светлоярской ЦРБ будет восстановлено.
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