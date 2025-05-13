В Волгограде хотят поставить памятник сталинградскому коту-агитатору Ваське





В Волгограде предложили увековечить память коту-агитатору, который помогал защитникам Сталинграда. Планами о создании необычного памятника поделился глава Международного благотворительного фонда «Сталинградская битва» Дмитрий Белов, сообщает ИА «Регнум».

Как пояснил Белов, на упоминание о необычном помощнике советских солдат в период Сталинградской битвы он наткнулся при изучении стенограммы интервью бывшего инструктора 7-го отдела политотдела 66-й армии Зайончковского. Выяснилось, что красноармейцы отправляли в стан противника с агитационными листовками дворового кота по имени Васька, который прибился к людям из-за голода.

– Этого кота тоже привлекли к работе по разложению войск противника. Вначале к хвосту привязали листовку и отправили к немцам. Через некоторое время кот пришел обратно. Проделав несколько раз такую манипуляцию, пришили ему корсет, в который положили до ста листовок, и он недели две ходил к немцам, возвращаясь без листовок, –приводится изданием текст из стенограммы.

Кот еще долгое время выполнял агитаторскую работу, пока немцы не расправились с ним, прострелив ему задние лапы.

После данной стенограммы Белов начал искать информацию о подобных котах и в других источниках. Позже ему удалось найти упоминания в документах 62-ой армии, а в московской школе искусств имени Маршала Чуйкова он даже обнаружил фотографию с котом-агитатором.

Когда существование кота-агитатора удалось подтвердить, международный благотворительный фонд «Сталинградская битва» задумался об установке в Волгограде памятника, посвященного пушистому политработнику. Созданием композиции занялся известный скульптор Владимир Суровцев.

– Мы думали, что он откажется: у него такое резюме, а мы с каким-то котом к нему пришли. А он неожиданно взялся руками, ногами и зубами — оказывается, его папа участвовал в Сталинградской битве, поэтому все, что связано с городом на Волге и сражении в нём для скульптора - не пустой звук, – поделился глава фонда.

Историками направлено предложение об установке арт-объекта в администрацию Волгограда. Если решение будет одобрено, то город станет обладателем сразу двух уникальных памятников – первый в мире памятник собакам-истребителям танков уже установлен на площади Чекистов.

Фото: фонд «Сталинградская битва»