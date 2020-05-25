Общество

В больнице Волгоградской области провели проверку после обращения медиков из-за доплат

Общество 25.05.2020 14:52
0
25.05.2020 14:52


В Светлоярской районной больнице Волгоградской области провели проверку после видеообращения медиков, в котором они пожаловались на то, что не получили обещанные доплаты. Однако претензии сотрудников больницы не подтвердились. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказал на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Проверка была проведена с участием сотрудников прокуратуры, пояснил он. При этом в медучреждении были некоторые организационные вопросы, уточнил Николай Алимов. Он также пообещал озвучить в ближайшее время решение по главному врачу Светлоярской ЦРБ, которое «уже принято». 
Напомним, ранее медики районной больницы рассказали о том, что обещанные доплаты получили только врачи. А средний медперсонал и водители остались ни с чем. Медработники поведали о том, что экономисты больницы не знали, как выплачивать надбавки, опасаясь наказания и штрафных санкций. 
Ранее на брифингах тема доплат медикам поднималась неоднократно. Если с так называемыми президентскими выплатами медработникам инфекционных госпиталей и скорой помощи было все более-менее ясно, то не все сотрудники амбулаторной службы, которые должны получать выплаты по постановлению правительства и администрации региона, оказались довольны полученными суммами. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Общество
25.05.2020 17:47
Общество 25.05.2020 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2020 17:04
Общество 25.05.2020 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2020 16:02
Общество 25.05.2020 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2020 14:53
Общество 25.05.2020 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2020 13:44
Общество 25.05.2020 13:44
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2020 12:40
Общество 25.05.2020 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2020 12:01
Общество 25.05.2020 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2020 09:36
Общество 25.05.2020 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2020 17:37
Общество 24.05.2020 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2020 15:33
Общество 24.05.2020 15:33
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2020 11:05
Общество 24.05.2020 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2020 09:47
Общество 24.05.2020 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2020 22:09
Общество 23.05.2020 22:09
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2020 16:00
Общество 23.05.2020 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2020 15:35
Общество 23.05.2020 15:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:47
Предприятия торговли в Волгограде заподозрили в нарушении масочного режимаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:15
В Волгограде границы у рек Царица и Ельшанка появились после судаСмотреть фотографии
17:04
В Волгограде под снос идет очередной гаражный городокСмотреть фотографии
16:42
Избиркому Волгоградской области разрешат откладывать выборы в долгий ящикСмотреть фотографии
16:16
Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится в WinkСмотреть фотографии
16:02
Жителей Волгоградской области оберегают от встреч с родственниками из ДагестанаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
В Волгограде под подозрение в коррупции попал зампрокурора городаСмотреть фотографии
14:53
1 сентября под угрозой: в Волгоградской области готовятся к новому дистанционному учебному годуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:52
В больнице Волгоградской области провели проверку после обращения медиков из-за доплатСмотреть фотографии
13:52
Крупнейшие клиники Волгоградской области сражаются с очагами коронавирусаСмотреть фотографии
13:44
В Волгограде коронавирусом заболел отдел полицииСмотреть фотографии
13:27
В интернате Волгоградской области коронавирус остановился на 47-ом заболевшемСмотреть фотографии
12:45
Сожжение мужчины запечатлела камера видеонаблюдения в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:40
Волгоградская область оказалась в хвосте рейтинга по социальным расходамСмотреть фотографии
12:29
В Волгоградской области огласили приговор за браконьерский отстрел косульСмотреть фотографии
12:01
Волгоградок хотят оставить без "Женской радости"Смотреть фотографии
11:45
Все стабильно: в Волгоградской области почти 90 новых случаев COVID-2019Смотреть фотографии
10:55
На парковке около супермаркета в Волжском произошла массовая аварияСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде гонщик на квадроцикле отправил в больницу себя и полицейского на «Ямахе»Смотреть фотографии
09:36
Госжилнадзор заинтересовался странной активностью волгоградских чиновников по смене УКСмотреть фотографии
09:25
Под Волгоградом взорвали на месте россыпь снарядов времен ВОВСмотреть фотографии
20:32
В кабинет губернатора Волгоградской области зайдет компания из СколковоСмотреть фотографии
18:21
В Волгограде в ДТП с иномаркой пострадал киоск по продаже квасаСмотреть фотографии
17:37
Натворил на миллион: волгоградец обвинил дизайнера в халтуре и пропаже газовой плитыСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде возобновились торги по продаже имущества тракторного завода-банкротаСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде выпускники-2020 готовятся к удаленному прощанию со школойСмотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области коронавирус активно распространяется "из рук в руки"Смотреть фотографии
14:44
Коронавирус унес жизнь 44-летней волгоградкиСмотреть фотографии
13:20
Волгоградская область получит федеральные деньги на «поддержку штанов»Смотреть фотографии
11:47
До 15 человек в Волгоградской области выросло количество умерших от коронавирусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 