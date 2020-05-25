



В Светлоярской районной больнице Волгоградской области провели проверку после видеообращения медиков, в котором они пожаловались на то, что не получили обещанные доплаты. Однако претензии сотрудников больницы не подтвердились. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказал на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Проверка была проведена с участием сотрудников прокуратуры, пояснил он. При этом в медучреждении были некоторые организационные вопросы, уточнил Николай Алимов. Он также пообещал озвучить в ближайшее время решение по главному врачу Светлоярской ЦРБ, которое «уже принято».

Напомним, ранее медики районной больницы рассказали о том, что обещанные доплаты получили только врачи. А средний медперсонал и водители остались ни с чем. Медработники поведали о том, что экономисты больницы не знали, как выплачивать надбавки, опасаясь наказания и штрафных санкций.

Ранее на брифингах тема доплат медикам поднималась неоднократно. Если с так называемыми президентскими выплатами медработникам инфекционных госпиталей и скорой помощи было все более-менее ясно, то не все сотрудники амбулаторной службы, которые должны получать выплаты по постановлению правительства и администрации региона, оказались довольны полученными суммами.



