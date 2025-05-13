Новая волна: в Волгоградской области помолодели дачники





Жители региона стали чаще прибегать к советам по садоводству в интернете. С начала года количество пользователей онлайн‑ресурсов с практическими рекомендациями для дачников увеличилось на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом максимальный рост интереса к теме зафиксирован среди подростков 14‑17 лет.

Согласно исследованию МегаФона, основанном на обезличенных данных абонентов, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются волгоградские дачники в возрасте от 45 до 54 лет. К этой возрастной группе относится почти треть посетителей тематических ресурсов. Год к году прирост этой аудитории составил 39%.

В этом году наблюдается значительный рост использования цифровых платформ с рекомендациями по огородничеству среди жителей региона младше 17 лет. За год число молодых садоводов возросло на 42%. Аудитория в возрасте от 35 до 44 лет увеличилась на 41%, в то же время пользователей в возрасте от 55 до 64 лет стало больше всего на 22%.

За год количество женщин из региона на профильных сайтах и в приложениях возросло на 16%. Они пользуются этими ресурсами в три раза чаще мужчин, число которых увеличилось на 26%. Как правило, жители Волгоградской области активно посещают такие платформы в апреле и мае — во время посевных работ. В эти месяцы объемы трафика превышают среднегодовой показатель в 1,5 раза.

— Доступ к скоростному мобильному интернету имеет важное значение как для сельчан, так и для тех, кто предпочитает проводить тёплое время года на дачах, часто работая удалённо. Уже зимой начинаем усиливать телеком‑инфраструктуру в городах, на садово‑огородных участках и вдоль автотрасс. Мы уже подготовили к нагрузке сеть в Котельниковском, Ленинском, Светлоярском и других районах региона. А значит смотреть видеоролики о том, как подготовить огород к сезону, делиться фотографиями первых ростков и пользоваться сайтами и приложениями теперь ещё комфортнее, — отметил Антон Павленко, директор МегаФона в Волгоградской области.

Фото: Мегафон

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