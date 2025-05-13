Под Волгоградом скончалась пострадавшая в ДТП у автосервиса на Зеленом





В городе Волжском Волгоградской области 12 мая скончалась 43-летняя женщина, пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия на острове Зеленом. Как сообщает ИА «Высота 102», пострадавшая была доставлена 8 мая в больницу им. Фишера.

Напомним, что ДТП произошло на острове Зеленом. Не вписавшись в повторот, водитель Opel Astra врезался в стоявшую около автосервиса «Газель», возле которой в это время находились трое мужчин. Фургон от удара подмял под себя волжан. Скончавшаяся женщина находилась в салоне легкового автомобиля.





По информации медиков, 43-летняя волжанка получила множественные переломы и тяжелые травмы головы. Еще накануне в облздраве сообщали ИА «Высота 102», о том, что женщина оставалась под наблюдением врачей в реанимации. Однако на утро 13 мая стало известно о смерти женщины.

В связи с гибелью одной из пострадавших в ГУ МВД России по Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье о ДТП, повлекшем смерть человека.

– В настоящее время проводится расследование, – коротко сообщили в Главке полиции.