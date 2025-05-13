Расследования

ФСБ заявила о задержании волгоградца, слившего СБУ данные о военных складах

Расследования 13.05.2025 12:41
0
13.05.2025 12:41


В Волгограде оперативные сотрудники УФСБ России по Волгоградской области задержали 50-летнего местного жителя, который сливал ВСУ данные о военных складах с боеприпасами.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского управления, помогать террористическому украинскому режиму задержанный вызвался по собственной инициативе. 

Кроме того, установлено, что мужчина с 2017 года является сторонником террористической организации и подписчиком проукраинского тг-канала.

– Не поддерживая принятого Президентом Российской Федерации решения о проведении специальной военной операции, а также инициативно вышел на контакт с администратором указанного ресурса и предложил свою помощь в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ. В конце 2024 года местный житель осуществил фото- и видеосъемку складов с боеприпасами, расположенных на территории Волгограда, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. 




Известно, что останавливаться волгоградец не планировал – он намеревался предоставить СБУ информацию о расположении объектов МО РФ, движении автоколонн ВС РФ и иные данные военного характера.

В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России о госизмене. Расследование продолжается. 

Видео: предоставлено УФСБ России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
13.05.2025 11:57
Расследования 13.05.2025 11:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2025 10:53
Расследования 13.05.2025 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2025 10:49
Расследования 13.05.2025 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.05.2025 13:00
Расследования 12.05.2025 13:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.05.2025 09:52
Расследования 12.05.2025 09:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.05.2025 19:23
Расследования 10.05.2025 19:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.05.2025 12:37
Расследования 09.05.2025 12:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.05.2025 19:59
Расследования 08.05.2025 19:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.05.2025 17:12
Расследования 07.05.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.05.2025 15:17
Расследования 07.05.2025 15:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.05.2025 17:27
Расследования 06.05.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.05.2025 13:35
Расследования 06.05.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.05.2025 20:49
Расследования 05.05.2025 20:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.05.2025 16:12
Расследования 05.05.2025 16:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.05.2025 11:01
Расследования 05.05.2025 11:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:32
На севере Волгоградской области уничтожат 19 хищников из-за нападений на скотСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде снова вспыхнула свалка-«должница» возле СНТСмотреть фотографииCмотреть видео
13:26
На Гремячинском ГОКе в День Победы прошли торжественные рабочие сменыСмотреть фотографии
12:41
ФСБ заявила о задержании волгоградца, слившего СБУ данные о военных складахСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
В Волжском хозяйке агрессивной лайки грозит арест за истерзанного ребенкаСмотреть фотографии
11:53
Волгоградцам запретили содержать некоторые виды опасных животныхСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде хотят поставить памятник сталинградскому коту-агитатору ВаськеСмотреть фотографии
11:24
Новая волна: в Волгоградской области помолодели дачникиСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде состоится процесс над душителем 12-летней школьницыСмотреть фотографии
10:50
«Всё село об этом говорит»: в Волгограде спасают ребенка из Калмыкии, пострадавшего от падения футбольных воротСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде осудили 21-летнего налётчика за нападение на водителя «Яндекс. Такси»Смотреть фотографии
10:40
Под Волгоградом 15 и 16 мая ограничат движение на ж/д переездеСмотреть фотографии
10:21
Депутат Елена Цунаева предложила оставить название Волгограда прежнимСмотреть фотографии
09:53
Волгоградские школьники встретились с автором книги «Контуженное детство»Смотреть фотографии
09:18
В Волгоградской области Росгвардию возглавил Сергей КиляковСмотреть фотографии
09:11
Под Волгоградом скончалась пострадавшая в ДТП у автосервиса на ЗеленомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:12
В аэропорту Сталинград эпидемиологи встретили пассажира с опасной инфекциейСмотреть фотографии
07:33
В Волгоградской области на 70% нарастили производство маринованных огурцовСмотреть фотографии
07:33
В храме Александра Невского пройдут торжества у мощей Николая ПоповаСмотреть фотографии
21:29
Ливни с грозами обрушатся на Волгоградскую область 13 маяСмотреть фотографии
21:00
Глава волгоградской юркомпании Андрей Иванов погиб на СВОСмотреть фотографии
20:30
Пропавшего 5 мая пенсионера нашли мертвым на берегу реки под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:10
Под Волгоградом МУП обязали погасить долг в 5 млн энергетикамСмотреть фотографии
19:43
На видео попал наезд самокатчиков на женщину в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:19
Расписание электрички из Волжского в Волгоград изменится с 13 маяСмотреть фотографии
18:32
Саратовская курица выдавила из себя яйцо размером с кулакСмотреть фотографии
18:08
Зарплата директора МУП «Южное» в 424 тысячи удивила волгоградцевСмотреть фотографии
17:47
В ЦПКиО Волгограда установили кресла на 65-метровом экстрим-аттракционеСмотреть фотографии
17:44
Сотрудник волгоградского музея-заповедника попал на «Поле чудес»Смотреть фотографии
 