ФСБ заявила о задержании волгоградца, слившего СБУ данные о военных складах





В Волгограде оперативные сотрудники УФСБ России по Волгоградской области задержали 50-летнего местного жителя, который сливал ВСУ данные о военных складах с боеприпасами. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского управления, помогать террористическому украинскому режиму задержанный вызвался по собственной инициативе.

Кроме того, установлено, что мужчина с 2017 года является сторонником террористической организации и подписчиком проукраинского тг-канала.

– Не поддерживая принятого Президентом Российской Федерации решения о проведении специальной военной операции, а также инициативно вышел на контакт с администратором указанного ресурса и предложил свою помощь в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ. В конце 2024 года местный житель осуществил фото- и видеосъемку складов с боеприпасами, расположенных на территории Волгограда, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.







Известно, что останавливаться волгоградец не планировал – он намеревался предоставить СБУ информацию о расположении объектов МО РФ, движении автоколонн ВС РФ и иные данные военного характера.

В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России о госизмене. Расследование продолжается.

Видео: предоставлено УФСБ России по Волгоградской области