В Волжском хозяйке агрессивной лайки грозит арест за истерзанного ребенка

Перед судом в городе Волжском Волгоградской области предстанет хозяйка западно-сибирской лайки по обвинению в причинении тяжкого вреда 9-летнему мальчику, которого покусала её собака, сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 118 УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. Хозяйка собаки вину не признала.

Согласно материалам дела, днем 15 августа 2024 года женщина выгуливала лайку без намордника. Хозяйка собаки решила зайти в магазин, а питомца оставила у забора школы, привязав его на поводке длиной около 3 метров. В это время мимо проходили пятеро школьников и собака проявила агрессию. Животное напало на 9-летнего мальчика. В результате у него диагностировали множественные укушенные рваные раны в щечной и скуловой области, в височной части головы и в области левой ушной раковины.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения в виде множественных рубцов являются неизгладимыми, поскольку для их устранения требуется оперативное вмешательство, - сообщила Черединина.

Хозяйка пса утверждала, что в момент нападения на ребенка она с собакой находилась в другом месте. Однако это версия была опровергнута показаниями свидетелей и записями с видеокамер магазина.