Общество 13.05.2025 13:32
0
13.05.2025 13:32
В Кумылженском районе Волгоградской области проведут незапланированный отстрел 19 хищников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облкомприроды, будут уничтожены 10 шакалов, 3 волка и 6 лисиц. Поводом послужило обращение руководства ООО «Производство Кумылженских минеральных вод» в связи с появлением хищников на территории Глазуновского сельского поселения и нападения волков на домашний скот.
Также на территории поселения были замечены лисы и шакалы. Во избежание вреда, который могут нанести хищники и людям, было принято решение об экстренном регулировании численности диких животных на этой территории.
«Сердце матери не обмануло»: в Елани погибшего на СВО бойца хоронят второй раз13.05.2025 16:51
Общество 13.05.2025 16:51
В России планируют привлечь к борьбе с бездомными собаками полицию и Росгвардию13.05.2025 16:45
Общество 13.05.2025 16:45
В Волгоградской области пострадали от клещей 412 человек13.05.2025 16:33
Общество 13.05.2025 16:33
Придется потерпеть: в Волгограде остановят трамваи на Ангарском из-за реконструкции путей13.05.2025 15:57
Общество 13.05.2025 15:57
Краснокнижную дрофу спасает от исчезновения команда волгоградского бизнесмена13.05.2025 14:55
Общество 13.05.2025 14:55
На Гремячинском ГОКе в День Победы прошли торжественные рабочие смены13.05.2025 13:26
Общество 13.05.2025 13:26
Волгоградцам запретили содержать некоторые виды опасных животных13.05.2025 11:53
Общество 13.05.2025 11:53
В Волгограде хотят поставить памятник сталинградскому коту-агитатору Ваське13.05.2025 11:40
Общество 13.05.2025 11:40
Под Волгоградом 15 и 16 мая ограничат движение на ж/д переезде13.05.2025 10:40
Общество 13.05.2025 10:40
Волгоградские школьники встретились с автором книги «Контуженное детство»13.05.2025 09:53
Общество 13.05.2025 09:53
В Волгоградской области Росгвардию возглавил Сергей Киляков13.05.2025 09:18
Общество 13.05.2025 09:18
В аэропорту Сталинград эпидемиологи встретили пассажира с опасной инфекцией13.05.2025 08:12
Общество 13.05.2025 08:12
В храме Александра Невского пройдут торжества у мощей Николая Попова13.05.2025 07:33
Общество 13.05.2025 07:33
Ливни с грозами обрушатся на Волгоградскую область 13 мая12.05.2025 21:29
Общество 12.05.2025 21:29
Глава волгоградской юркомпании Андрей Иванов погиб на СВО12.05.2025 21:00
Общество 12.05.2025 21:00