Происшествия

В Волгограде снова вспыхнула свалка-«должница» возле СНТ

Происшествия 13.05.2025 13:30
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13.05.2025 13:30


Дачники СНТ «Металлург» в Краснооктябрьском районе Волгограда снова пожаловались в редакцию V102.RU на проблему с беспризорной свалкой. По словам горожан, после долгих лет борьбы с районной администрацией свалка неподалеку от территории дачного массива продолжает расти в масштабах, а утром 13 мая здесь случился очередной пожар. 



Напомним, жители Волгограда ранее уже  обращали внимание на горы мусора на границе с СНТ. Свалка начала разрастаться здесь еще в 2020 году, когда появились проблемы с финансированием управляющей организации, а особенно обострилась ситуация в 2023 году – после банкротства компании. После обращений дачников в информагентство свалка в короткое время была расчищена муниципальными коммунальщиками, но этого хватило ненадолго – местными предпринимателями и другими жителями города продолжается незаконный вывоз строительных отходов и другого мусора на территорию, граничащую с СНТ. 

- Каждый год мы боремся с одной и той же проблемой. В нашей районной администрацией на наши нескончаемые жалобы уже перестали обращать внимание. Раньше хотя бы вывозили периодически мусор, сейчас же свалка просто стала расти в геометрической прогрессии, - пожаловалась дачница Галина. 

Вместе с количеством мусора, находящимся в опасной близости от дачных участков, здесь с каждым годом растет и количество пожаров в теплое время года. 

- С присутствием мусора нам уже пришлось свыкнуться, но вот с возможностью в один из дней лишиться своего дома из-за его возгорания, мы не намерены мириться. Хотели бы все-таки от нашей администрации увидеть какие-то действия в решении этой проблемы, - обращаются к администрации Краснооктябрьского района дачники. 

В региональном главке МЧС сообщили, что возгорание мусора произошло на площади 300 квадратных метров. 

- Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 08:07. Возгорание мусора на площади 300 кв.м. было ликвидировано в 08:58, - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе регионального оператора по вывозу ТКО «ЭкоЦентр» помогли пролить свет на ситуацию с мусорными залежами в дачном массиве. Оказалось, что несанкционированная свалка образована по вине руководства СНТ. 

- Перед региональным оператором руководство СНТ имеет большую задолженность и не идет на конструктивный диалог для решения этого вопроса. На сегодняшний день задолженность СНТ «Металлург» перед ООО «ЭкоЦентр» составляет порядка 2 миллионов рублей. С августа 2023 года по декабрь 2024 года мы ни разу не получили от них оплату, но услугу по вывозу твердых коммунальных отходов оказывали, - пояснили в компании. 

Видео: Волгоград / t.me

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