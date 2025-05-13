Очередной этап реконструкции трамвайных путей, который будет сопровождаться первое время частичной, а потом и полной остановкой всех трамвайных маршрутов, стартует в самое ближайшее время в Волгограде. Как сообщили V102.RU в городской администрации, масштабные работы по обновлению трамвайной инфраструктуры затронут два района.

- В текущем году продолжится реконструкция трамвайной инфраструктуры в Центральном и Дзержинском районах. Работы будут выполняться на участке от ул. Голубинской до ул. Волчанской и предполагают замену основания пути, рельсошпальной решетки и контактной сети. В настоящее время прорабатывается режим работы трамвайных маршрутов и сроки начала реконструкции, - говорится в официальном комментарии.

Власти города и компания-концессионер «ЭлектроТранспорт Плюс», которая реконструирует трамвайные пути в рамках инвестиционного соглашения, не озвучивают сроки начала работ, поясняя это тем, что данный вопрос еще активно обсуждается. Согласованной даты, как и утвержденной схемы организации транспортного сообщения на период проведения работ, на сегодняшний день еще нет.





Между тем источники информагентства утверждают, что реконструкция путей от ул. Голубинской до ул. Аральской может стартовать уже в конце мая текущего года. Ориентировочно с 24 мая. В этой связи останутся только три трамвайных маршрута - №№ 12, 1 и 3, которые будут работать примерно до 15 июля, а потом остановят и их.

- Работы на Голубинском и Аральском узлах никак не будут мешать движению этих маршрутов, а потом, когда работы продвинутся к трамвайному депо №2, то закроют и их, - сообщил V102.RU источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что в ходе первого этапа реконструкции наземной трамвайной линии проводился на участке от остановки «Детский центр» до улице Глубокоовражной в Центральном районе. Движение трамваев на этом отрезке путей был остановлен с 16 июля 2024 года до осени.

Параллельно с мая велась реконструкция и линии скоростного трамвая, который запустили 31 октября прошлого года. Отметим, что в ходе масштабных работ специалисты полностью меняют основание пути, рельсошпальную решетку и контактную сеть.

Фото из архива V102.RU