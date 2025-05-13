Общество

Краснокнижную дрофу спасает от исчезновения команда волгоградского бизнесмена

Общество 13.05.2025 14:55
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13.05.2025 14:55

В 300 км от Волгограда проходит масштабная экспедиция, цель которой — восстановить популяцию исчезающей птицы дрофы, чье существование поставлено под угрозу из-за охоты, разрушения степей и сельского хозяйства. Инициатором уникальной проекта выступил волгоградский бизнесмен Михаил Грачёв, основатель компании GRASS.

Проект реализуется под контролем орнитологов. Команда Грачёва сотрудничает с ведущими специалистами из России. Основным научным куратором выступает Михаил Опарин, доктор биологических наук и эксперт по дрофам из Саратовского филиала Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, с которым в этом году было заключено долгосрочное соглашение по защите этого редкого вида птиц.

Реализовать экологический проект в Волгоградской области планируют в несколько этапов. Первым делом команда Грачёва намерена спасти яйца тех дроф, которые были вынуждены оставить свои гнезда, затем инкубировать их и «подселить» к основной популяции, повесив датчики GPS для отслеживания перемещений.

— Птицы большие, красивые. Их так мало сейчас осталось в природе. Фермеры находят яйца буквально на полях. Поэтому очень важно донести информации до каждого, о том, как нужно сохранить найденные кладки яиц. Фермеры самостоятельно связываются со специалистами-учеными, которые уже оперативно выезжают за находкой. За каждое найденное яйцо предусмотрено денежное вознаграждение, — делится наблюдениями Михаил Грачёв в своем телеграмм-канале по итогам экологической экспедиции.



Для того, чтобы спасти яйца редкой птицы Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова было получено специальное разрешение Росприроднадзора. Ведутся работы по тому, чтобы при поддержке Михаила Грачёва часть птенцов дроф выпустить на территории Волгоградской области. Для этого рассматриваются территории Щербаковского природного парка и заказника «Дрофиный» Старополтавского района Волгоградской области.

Фото и видео: t.me/mihailgrachev

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