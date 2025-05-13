В храме Александра Невского пройдут торжества у мощей Николая Попова

Фото Волгоградской епархии VK.com
Общество 13.05.2025 07:33
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13.05.2025 07:33
Фото Волгоградской епархии VK.com
В храме Александра Невского в Волгограде пройдут торжества по случаю второй годовщины перенесения мощей священномученика Николая Попова, которого считают небесным покровителем нашего края. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, 15 мая состоится Всенощное бдение, а 16 – Божественная литургия.Ранее рака с честными мощами святого пребывала в Свято-Духовском мужском монастыре. 16 мая 2023 года святыня была перенесена в главный храм города.
Фото Волгоградской епархии VK.com
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