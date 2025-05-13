Общество

В аэропорту Сталинград эпидемиологи встретили пассажира с опасной инфекцией

Общество 13.05.2025 08:12
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13.05.2025 08:12


В воздушной гавани Волгограда прошли межведомственные тренировочные учения с легендой о прибытии в воздушную гавань самолета с условно больным особо опасной инфекцией, якобы прилетевшим из-за рубежа.

Как рассказали ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, во время учений были отработаны схема оповещения, алгоритм взаимодействия медицинских работников, сотрудников санитарно-карантинного пункта и других ведомств.

Во время учений были отработаны схема оповещения, алгоритм взаимодействия медицинских работников, сотрудников санитарно-карантинного пункта и всех заинтересованных служб и ведомств. Цели, поставленные перед участниками учений, были  выполнены, отметили в управлении РПН. 

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