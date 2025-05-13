Волгоградские школьники встретились с автором книги «Контуженное детство»





В «ДерзайКлубе» Дворца культуры Тракторозаводского района в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне прошла встреча учеников школы №99 с Татьяной Федосеевой – педагогом, ветераном труда и автором книги «Контуженное детство». Повесть основана на воспоминаниях ее мужа Николая, который ребенком пережил Сталинградскую битву.

Татьяна Алексеевна рассказала, как создавалась книга, в которой война показана глазами маленького мальчика: бомбежки, контузия, эвакуация и голод. Школьники, заранее прочитавшие повесть, задавали вопросы о судьбе героя и обсуждали описанные события.





Автор провела викторину по книге, а самые активные участники получили па-мятные призы. Многие ребята воспользовались возможностью взять автограф и сфотографироваться с Татьяной Федосеевой.

Школьники единогласно отметили, что такие встречи заставляют ощутить ценность мирного неба.

— После этой книги слово «война» перестало быть просто датами в учебнике. Теперь я понимаю, какое это было страшное время, — рассказали участники мероприятия.

— Когда читаешь, как маленький мальчик прятался от бомбежек – по спине бегут мурашки. Это настоящий ужас, который чувствуешь кожей, — поделилась впечатлениями одна из школьниц.

Напомним, что «ДерзайКлуб» – пространство, созданное на средства гранта «Устойчивые города РУСАЛа». Сейчас здесь проходят творческие встречи, мастер-классы, игры и другие мероприятия для жителей района.

Инициатива направлена на создание комфортной среды в городах, где работают предприятия компании. Этот подход к социальной ответственности был заложен основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска и остается ключевым направлением развития.



