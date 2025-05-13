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13.05.2025 15:29 Реклама
Билайн ускорил мобильный интернет на 3-х федеральных трассах, которые ведут из Волгограда в Москву и другие регионы. Это трассы Р-22 «Каспий», А260 «Волгоград- Луганск», Р228 «Сызрань – Саратов – Волгоград».
Билайн модернизировал оборудование на 150 позициях, в результате скорость мобильного интернета выросла более чем в 2 раза*.
Директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков:
— Мы ускорили мобильный интернет на всех основных направлениях: для тех автомобилистов, кто приезжает в Волгоград из Москвы или через нашу область направляется на море или астраханскую рыбалку. Добавят комфорта в поездке навигатор, музыка и другие сервисы онлайн. Мы продолжим развивать сеть в Волгоградской области, чтобы наши клиенты всегда оставались на связи.
Ранее билайн улучшил покрытие на федеральной трассе Р-221 «Элиста-Волгоград».
*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом».Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru. г. Москва, ОГРН 1027700166636
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