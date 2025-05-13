Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Волгоградской области

В Урюпинском районе Волгоградской области водитель автомобиля погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время сотрудники ГУ МВД России по региону устанавливают все обстоятельства аварии, которая произошла в хуторе Нижнецепляевский.





– По предварительной информации, в 17.00 водитель «девяносто девятой», не имеющий права управления, напротив дома № 5 по ул. Шефская не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля на проезжую часть. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте, – сообщили в пресс-службе Главка полиции ИА «Высота 102».

Полицейские также предоставили видео с места происшествия. Судя по кадрам, отечественная легковушка во время ДТП получила сильные повреждения.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области