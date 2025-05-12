Погибшего на СВО автоюриста Андрея Иванова похоронят в Камышине

Коллаж V102.RU
Общество 12.05.2025 21:00
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12.05.2025 21:00
Коллаж V102.RU
Сегодня, 12 мая, стало известно о гибели учредителя известной в Камышине фирмы «Автоюрист Плюс». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местные паблики, Андрей Иванов погиб на СВО при выполнении боевого задания.Фирма Андрея Иванова специализировалась в Волгоградской области на оказании юридических услуг водителям. Известно, что простятся с ним 14 мая.
Коллаж V102.RU
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