Под Волгоградом 15 и 16 мая ограничат движение на ж/д переезде

Общество 13.05.2025 10:40
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13.05.2025 10:40
Железнодорожный переезд в селе Гмелинка Волгоградской области будет временно закрыт 15 и 16 мая. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, в связи с ремонтными работами с 22:00 до 00:00 15 мая будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в селе в этом населенном пункте Старополтавского района (координаты для навигатора: 50.364459, 46.903516). Проезд в этот период будет координировать регулировщик.
А вот с 00:00 до 04:00 16 мая движение через указанный переезд будет закрыто полностью.
Объезд возможен через переезд на 1053 км перегона Гмелинская - Цветочный (координаты для навигатора: 50.296678, 46.894112).
Фото Приволжской железной дороги
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