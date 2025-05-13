На Гремячинском ГОКе в День Победы прошли торжественные рабочие смены





С раннего утра на территории комбината звучали песни военных лет. На мониторах корпоративного телевидения, установленных в административно-бытовых корпусах и цехах, шла демонстрация кадров из любимых фильмов, портретов «Бессмертного полка» и прямая трансляция Парада Победы в Москве.

Сотрудники рудника получили особенные – красные, в цветах Победы – наряды на выполнение производственных заданий. На смену горняков и работников сильвинитовой обогатительной фабрики проводили представители Совета молодежи ЕвроХим-ВолгаКалия. Молодые специалисты поздравили коллег с праздником, вручили старшим товарищам георгиевские ленты.

Сотрудники спасательных служб Гремячинского ГОКа начали трудовой день 9 мая с возложения цветов к стеле Памяти, установленной на Гремячинском горно-обогатительном комбинате в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.





Генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев, другие руководители, сотрудники Гремячинского ГОКа и профсоюзной организации ЕвроХим-ВолгаКалия, работники ЕвроХим-ВолгаСервиса и подрядных организаций приняли участие в митинге памяти, посвящённом героическим событиям прошлого. Порядка трехсот сотрудников предприятия вместе с семьями почтили память защитников минутой молчания, молодые специалисты возложили гирлянду к памятнику Михаилу Баранову – легендарному участнику битвы за Сталинград, чьё имя стало символом мужества и стойкости.





ЕвроХим-ВолгаКалий организовал шествие «Бессмертного полка» – портреты легендарных прадедов – воинов-освободителей и тружеников тыла – сотрудники пронесли на митинге Памяти и установили в окнах домов жилых районов «Восточный» и «Дубовая роща», построенных предприятием для семей работников.

День Победы на Гремячинском ГОКе прошёл в атмосфере единства, благодарности и памяти. Сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия гордятся тем, что живут и работают на легендарной Сталинградской земле, с особыми чувствами относятся к Победе и передают героические традиции молодым поколениям.

Фото: Александр Семёнов

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