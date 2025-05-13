Общество

В Волгоградской области Росгвардию возглавил Сергей Киляков

Общество 13.05.2025 09:18
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13.05.2025 09:18


В Волгоградской области в силовом блоке произошли кадровые перестановки. Как сообщает ИА «Высота 102», место руководителя регионального управления Росгвардии занял полковник полиции Сергей Киляков. Он сменил на этом посту Юрия Тупикова. Соответствующие назначения утвердил своим указом президент Владимир Путин.

Отметим, Сергей Киляков родился в Волгограде в 1973 году. В 1999 окончил Волгоградский юридический институт МВД России, а затем и Волгоградский финансово-экономический институт. Участвовал в боевых действиях. Удостоен медали «За отвагу», а также ряда других государственных и ведомственных наград. Ранее в региональном управлении Росгвардии занимал пост заместителя начальника управления — начальника центра лицензионно-разрешительной работы.

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