Расследования

В Волгограде осудили 21-летнего налётчика за нападение на водителя «Яндекс. Такси»

Расследования 13.05.2025 10:49
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13.05.2025 10:49


Дзержинский районный суд Волгограда поставил точку в истории с разбойным нападением на водителя «Яндекс. Такси». Как сообщает ИА «Высота 102», преступление совершил 21-летний местный житель Вадим С.

Согласно материалам разбирательства, преступление произошло в феврале 2025 года. Злоумышленник вызвал такси и сел на переднее сидение. Затем, в определённый момент, достал нож и вонзил его в водителя. После налётчик вынудил пострадавшего покинуть машину и передать ему мобильный телефон.

Истекающий кровью таксист спасся лишь добравшись до заправки, где очевидцы вызвали ему скорую помощь.

Однако далеко уехать на украденном автомобиле преступник не смог. Вскоре транспортное средство заглохло. Вадим С. вынужден был разбить стёкла и как ни в чём не бывало вернулся домой, где спустя несколько часов он и был задержан полицейскими.

Отметим, действиями 21-летнего мужчины пострадавшему был причинён ущерб более в 400 тыс. рублей. В судебном заседании Вадим С. свою вину полностью признал. Решением Дзержинского районного суда за разбой он приговорён к 7 годам заключения. Отбывать наказание волгоградец будет в колонии строго режима.

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