В Волгограде состоится процесс над душителем 12-летней школьницы

В Волгограде первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который в мае 2024 года выследил 12-летнюю школьницу, напал на нее в подъезде и начал душить. Спастись девочке удалось по счастливой случайности – благодаря оказавшемуся рядом одному из жильцов.

О чудовищном происшествии в одном из подъездов дома №62 по улице Германа Титова в Краснооктябрьском районе ИА «Высота 102» сообщало ранее. Нападению на школьницу мужчина совершил вечером 16 мая. Вскоре злоумышленник был задержан, а спустя почти год материалы уголовного дела уже готовятся к передаче в суд.

– Вечером 16 мая 2024 года обвиняемый, находясь во дворе по улице Германа Титова в Волгограде, заметил 12-летнюю девочку с мобильным телефоном, заходящую в подъезд. Проследовав за ребёнком, злоумышленник на лестничной площадке между первым и вторым этажами напал на неё - схватил за горло и начал душить, – сообщила сегодня со ссылкой на материалы дела официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. – В этот момент из кабины лифта вышел местный житель, к которому девочка смогла обратиться за помощью. Опасаясь быть задержанным, фигурант поспешно покинул место происшествия и скрылся.

Наталия Рудник уточняет, что здоровью девочки был причинен тяжкий вред – несмотря на спасение, у нее на фоне перенесенного стресса развилось заболевание.

Душитель обвиняется по двум тяжким статья Уголовного кодекса РФ: по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ – разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, и по ч. 3 ст. 30, п. «в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство малолетнего, сопряжённое с разбоем.

Обвиняемый уже ознакомился с материалами следствия.