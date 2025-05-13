Расследования

В Волгограде состоится процесс над душителем 12-летней школьницы

Расследования 13.05.2025 10:53
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13.05.2025 10:53


В Волгограде первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который в мае 2024 года  выследил 12-летнюю школьницу, напал на нее в подъезде и начал душить. Спастись девочке удалось по счастливой случайности – благодаря оказавшемуся рядом одному из жильцов. 

О чудовищном происшествии в одном из подъездов дома №62 по улице Германа Титова в Краснооктябрьском районе ИА «Высота 102» сообщало ранее. Нападению на школьницу мужчина совершил вечером 16 мая. Вскоре злоумышленник был задержан, а спустя почти год материалы уголовного дела уже готовятся к передаче в суд. 

Вечером 16 мая 2024 года обвиняемый, находясь во дворе по улице Германа Титова в Волгограде, заметил 12-летнюю девочку с мобильным телефоном, заходящую в подъезд. Проследовав за ребёнком, злоумышленник на лестничной площадке между первым и вторым этажами напал на неё - схватил за горло и начал душить,сообщила сегодня со ссылкой на материалы дела официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.В этот момент из кабины лифта вышел местный житель, к которому девочка смогла обратиться за помощью. Опасаясь быть задержанным, фигурант поспешно покинул место происшествия и скрылся. 

Наталия Рудник уточняет, что здоровью девочки был причинен  тяжкий вред – несмотря на спасение, у нее на фоне перенесенного стресса развилось заболевание. 

Душитель обвиняется по двум тяжким статья Уголовного кодекса РФ: по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ – разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, и по ч. 3 ст. 30, п. «в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство малолетнего, сопряжённое с разбоем.

Обвиняемый уже ознакомился с материалами следствия.  

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