Ливни с грозами обрушатся на Волгоградскую область 13 мая

Фото V102.RU
Общество 12.05.2025 21:29
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12.05.2025 21:29
Фото V102.RU
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды с 13 мая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, уже в ночь на вторник в некоторых районах региона пройдут дожди и грозы, а днем ожидаются сильные дожди и ливни с грозами. Ночью местами температура опустится всего до +2, а днем будет от +18 до +23 градусов.Дождь с грозой обещают 13 мая и в Волгограде. При этом в области дождливая погода с грозами сохранится до 14 мая. В областном центре в среду пока осадков не прогнозируют.
Фото V102.RU
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