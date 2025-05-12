Общество

Ливни с грозами обрушатся на Волгоградскую область 13 мая

Общество 12.05.2025 21:29
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12.05.2025 21:29


Синоптики прогнозируют ухудшение погоды с 13 мая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, уже в ночь на вторник в некоторых районах региона пройдут дожди и грозы, а днем ожидаются сильные дожди и ливни с грозами. Ночью местами температура опустится всего до +2, а днем будет от +18 до +23 градусов.
Дождь с грозой обещают 13 мая и в Волгограде. При этом в области дождливая погода с грозами сохранится до 14 мая. В областном центре в среду пока осадков не прогнозируют.
Фото V102.RU

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