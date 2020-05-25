В интернате Волгоградской области коронавирус остановился на 47-ом заболевшем





Ситуация в Жирновском психоневрологическом интернате стабилизирована. Об этом сегодня на брифинге заявил зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, сообщает ИА «Высота 102». Всего заразились 47 человек, среди которых и постояльцы, и сотрудники. У всех инфицированных заболевание протекает в легкой форме. Часть заболевших остается в учреждении, часть - лежат в стационарах. Как показало эпидемиологическое расследование, инфекцию в учреждение занес один их работников.

О вспышке коронавируса в доме-интернате на севере региона стало известно 19 мая. Сначала в облздраве заявили о 30 заболевших пациентах, затем количество зараженных увеличилось.



