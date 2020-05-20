Упорного нарушителя госграницы осудили в Волгоградской области





К 9 месяцам лишения свободы в колонии-поселении приговорен в Волгоградской области 39-летний гражданин Узбекистана за незаконное пересечение государственной границы РФ. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, за нарушение режима пребывания на территории России иностранца выдворили за пределы РФ в феврале 2019 года с запретом на въезд до февраля 2024 года. Однако уже в марте 2019-го мужчина пытался пересечь границу через автомобильный пункт пропуска, расположенный в Советском районе г.Орска Оренбургской области. При прохождении пограничного контроля его не пропустили и направили по обратному маршруту в республику Казахстан.

Несмотря на это, в ночь с 23 на 24 апреля 2019 года фигурант уголовного дела пешком в обход установленных пунктов пропуска все же пересек госграницу на территории Палласовского района и проследовал в город Волжский Волгоградской области, где был задержан сотрудниками полиции. Дознание по уголовному делу осуществлялось Пограничным управлением ФСБ России по Волгоградской области. Вину мужчина полностью признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



