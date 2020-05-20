Пожилой водитель «семерки» разбился в лобовом ДТП в Волгоградской области

Происшествия 20.05.2020 09:53
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20.05.2020 09:53
Столкновение двух легковушек в Михайловке унесло жизнь 69-летнего водителя «ВАЗ-2107». Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, аварию спровоцировал 44-летний водитель «Лады Калины», который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. ДТП произошло на 154 км автодороги «Жирновск-Вешенская».
В результате столкновения легковушек пострадал 36-летний пассажир «Лады Калины». Он госпитализирован в больницу.
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