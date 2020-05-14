



Уточнены условия предоставления предпринимателям Волгоградской области государственных субсидий. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в УФНС России по региону, сделано это в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 мая текущего года. Налоговые органы Волгоградской области продолжают прием заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших отраслях, поясняя внесенные правительством изменения.

Так, для получения субсидии количество работников получателя субсидии в месяце, за который она выплачивается, должно быть не менее 90% количества работников в марте 2020 года. С учетом внесенных дополнений, численность работников может быть снижена, но не более чем на одного человека по отношению к числу работников в марте 2020 года. Это дает право на получение субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям с небольшой штатной численностью, даже при увольнении одного работника.

Кроме того, у заявителя по состоянию на 1 марта 2020 года не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам более 3 тысяч рублей. При этом недоимка определяется с учетом имеющейся переплаты. При расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления о получении субсидии.

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от COVID-19, дополнен новыми видами деятельности: производство изделий народных и художественных промыслов (ОКВЭД 32.99.8) и торговля через автоматы (47.99.2). Розничная торговля большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах (47.19.1) и деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента (47.19.2), объединены в общую категорию – торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах с кодом ОКВЭД 47.19. Эти изменения также внесены постановлением Правительства от 12 мая.

Предпринимателям, которые еще не обратились в налоговые органы за получением субсидии, о возможности подать заявление, проверив свой бизнес на соответствие необходимым критериям в сервисе ФНС России «Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших отраслях».



