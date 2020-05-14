Почти 20 детей в Волгоградской области за сутки подхватили коронавирус





Большинство случаев коронавируса за сутки выявлены у лиц, контактировавших с больными. Приехавших из других регионов с инфекцией - четверо (Москва, Подольск и Омск). 22 человека самостоятельно обратились за помощью медиков.

Всего в регионе зафиксировано 1395 заболевших COVID-2019. Из них 13 скончались.

У двоих младенцев в Волгоградской области за минувшие сутки выявлен коронавирус. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на региональный оперштаб, всего из 96 новых зараженных - 19 детей. Еще троим больным - не более шести лет, восемь человек - в возрасте до 14 лет и шестеро подростков, которым до 16 лет. 14 заболевших - это пожилые люди старше 65 лет.