Почти 20 детей в Волгоградской области за сутки подхватили коронавирус

Здравоохранение 14.05.2020 20:18
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14.05.2020 20:18
У двоих младенцев в Волгоградской области за минувшие сутки выявлен коронавирус. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на региональный оперштаб, всего из 96 новых зараженных - 19 детей. Еще троим больным - не более шести лет, восемь человек - в возрасте до 14 лет и шестеро подростков, которым до 16 лет. 14 заболевших - это пожилые люди старше 65 лет.
Большинство случаев коронавируса за сутки выявлены у лиц, контактировавших с больными. Приехавших из других регионов с инфекцией - четверо (Москва, Подольск и Омск). 22 человека самостоятельно обратились за помощью медиков.
Всего в регионе зафиксировано 1395 заболевших COVID-2019. Из них 13 скончались.
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