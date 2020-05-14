В Волгоградской области лишили мандатов пятерых депутатов

Борьба с коррупцией 14.05.2020 16:18
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14.05.2020 16:18
За нарушение антикоррупционного законодательства в Волгоградской области по требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия пяти депутатов. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, указанные народные избранники из Бузиновского, Голубинского, Мариновского и Пятиизбянского сельских поселений Калачевского района не предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов семьи. Согласно российскому законодательству, эту обязанность они должны были исполнить в течение четырех месяцев со дня избрания, т.е. до 9 января 2020 года.
Прокуратурой Калачевского района Волгоградской области были внесены представления в адрес представительных органов названных муниципальных образований с требованием о досрочном прекращении полномочий депутатов. Требования надзорного ведомства исполнены. При этом кворум сохранен, в связи с чем работа представительных органов местного самоуправления продолжается в штатном режиме.
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