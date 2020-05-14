Сбербанк продлевает срок действия карт

Экономика 14.05.2020 13:26
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14.05.2020 13:26
Сбербанк сообщает, что с 13 мая по картам, срок действия которых истек в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка. Остальные операции по таким картам недоступны.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «В связи с тем, что период самоизоляции во многих регионах продолжается, Сбербанк принял решение продлить срок действия карт для клиентов, кто не воспользовался сервисом digital-активации перевыпущенной карты».
Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, так же, как и ранее, клиентам будет доступен сервис активации перевыпущенной дебетовой карты в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Для того, чтобы активировать свою карту, нужно выбрать в меню Сбербанк Онлайн требующую активации карту, затем пункт «Активировать карту» и следовать дальнейшим инструкциям.
После активации перевыпущенной карты, все операции по ней станут доступны, при этом карта с истекшим сроком действия работать не будет. Забрать новую карту в офисе банка клиент может позже - Сбербанк увеличил срок хранения карт до 4-х мес. с момента ее доставки в офис, чтобы у клиента было больше времени на получение пластика.
Фото ru.freepik.com
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