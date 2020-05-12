Более 7 тысяч жителей Волгоградской области добились кредитных каникул

Экономика 12.05.2020 19:01
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12.05.2020 19:01
Семь тысяч двести жителей Волгоградской области оформили кредитные каникулы по ипотечным и потребительским займам на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказала на сегодняшнем брифинге заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская. По ее словам, в регионе реализуются и другие поддержки малого бизнеса. Например, фонд микрозаймов выдал кредитов малому бизнесу под 1% на сумму 16,5 миллионов рублей (один кредит – до 300 тысяч рублей). Кредитные каникулы оформлены также 476 предпринимателям на 2 миллиарда рублей. Более 2,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса подали заявки на получение на каждого работника 12130 рублей.
О том, какие меры поддержки оказаны в регионе предпринимателям, в какой сфере и на какие суммы – в видеоматериале.
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