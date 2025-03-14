В Волжском камера засняла момент наезда иномарки на школьниц





14 марта в Волжском иномарка сбила двух школьниц. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла в полдень на ул.19-го Партсъезда. Момент наезда засняла одна из камер уличного видеонаблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, девочки остановились у пешеходного перехода, убедившись, что автомобиль, поворачивающий с ул. Комсомольской, их пропускает, продолжили движение, не обратив при этом внимание на стремительно приближающуюся к ним легковую машину. В результате одну из учениц отбросило в сторону, а вторая попала под основной удар.

- В 12:30 водитель, управляя автомашиной Skoda Roomster, напротив дома № 49 по ул. 19-го Партсъезда совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате произошедшего несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована в одну из ближайших больниц.

Фото и видео: POWERNET / vk.com