



Власти Волгограда планируют провести эксперимент по частичному запрету использования электросамокатов. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет разработал постановление, запрещающее использовать средства индивидуальной мобильности на наиболее загруженных с точки зрения пешеходного трафика общественных пространствах.





Согласно проекту документа, ограничения предполагается ввести на Мамаевом кургане, включая территорию парка «Победа», а также вокруг музея-заповедника «Сталинградская битва», где запрет частично затронет пешеходные пространства на ул. 13-й Гвардейской Дивизии, ул. Советской, ул. Маршала Чуйкова и ул. Наумова. Кроме того, запрет на использование СИМ должен частично затронуть и пространство рядом с Братской могилой на пл. Ленина.





Одновременно проект постановления детализирует и некоторые особенности организации парковок электросамокатов.

- Места расстановки средств индивидуальной мобильности на территории городского округа город-герой Волгоград должны обозначаться по периметру горизонтальной разметкой белого цвета в соответствии с прилагаемыми требованиями. Их общее количество, допустимое к размещению в местах расстановки СИМ, должно составлять не более десяти, - говорится в проекте документа.





Напомним, ранее в сентябре 2024 года Волгоградская городская дума приняла поправки в муниципальные правила благоустройства, согласно которым регламентировались правила размещения электросамокатов на улицах города. В частности, устройства разрешалось размещать лишь на твёрдом покрытии, вдали от остановок общественного транспорта, детских и спортивных площадок, арок зданий, входных групп социально важных учреждений, а также мостов и путепроводов, территорий объектов культурного наследия, зелёных зонах и тротуарах, где они создают угрозу для пешеходов.

Сентябрьскими изменениями на владельцев средств индивидуальной мобильности возлагалась ответственность за организацию соответствующих стоянок и их обслуживание.





Новым постановлением эти положения также уточнены. В частности, муниципалитет утвердил требования к обустройству такого рода мест. Территория парковки электросамокатов должна быть обозначена пунктирным прямоугольником. Внутри нанесён знак P. Размер парковок будет типовой – 4 на 1,5 метра.

Подчеркнём, принятые в сентябре 2024 года поправки в правила по благоустройству вступили в силу лишь 1 марта 2025 года. При этом фактически их исполнение может быть начато лишь после того, как городские власти разработают дополнительную нормативно-правовую базу. Новый проект постановления, проходящий сейчас процедуру утверждения, и призван закрыть основные пробелы, мешающие наведению порядка в сфере использования электросамокатов. По информации Волгоградской городской думы, документ может вступить в силу уже в апреле 2025 года.





Ранее редакция ИА «Высота 102» сообщала о резком росте ДТП с участием электросамокатов. К наиболее опасным местам по статистике относятся: ул. Советская, пр. им. Ленина, ул. 7-й Гвардейской Дивизии, ул. Комсомольская, ул. Рабоче-Крестьянская, ул. Николая Отрады, ул. Маршала Жукова, ул. Академика Богомольца, ул. Новороссийская, ул. Продольная, ул. Маршала Чуйкова, ул. Песчанокопская, ул. Красноуфимская, ул. Козловская, ул. Калинина, наб. 62-й Армии, ул. Таращанцев, ул. Карская.





Разгул лихачей на электросамокатах вынудил прокуратуру Волгоградской области выступить с инициативой об изменении муниципального законодательства.





Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»