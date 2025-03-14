Волгоградцы пожаловались на «ралли сорокатонников» по частному сектору





В Советском районе Волгограда жители частного сектора посёлка Горьковский бьют тревогу из-за самосвалов. Как сообщает ИА «Высота 102», многотонные машины проложили для себя наиболее удобный маршрут по ул. Будённого, уничтожая местную дорогу.





- У нас обычная дорога, отсыпанная щебнем. Она не рассчитана на подобные нагрузки. Естественно, это безумное ралли не сулит ей ничего хорошего. Кроме того, от «сорокатонников» постоянно летит щебень, в результате могут пострадать припаркованные на обочине автомобили, а все мы вынуждены сутками дышать жуткой пылью, - рассказала журналистам жительница одного из домов Елена.

Но больше всего, по словам волгоградки, местных пугает опасность для пешеходов.

- Чтобы вы понимали, дорога у нас всего в одну полосу. Здесь и легковушки-то разъехаться не везде могут, а самосвалы и вовсе занимают по ширине всю проезжую часть. При этом хоть и гружённые, но мчатся они – мама не горюй. И как же в такой ситуации быть пешеходам? У нас здесь детей много, мамочки с колясками ходят, и как они должны уворачиваться от этих громадин? У нас вот соседи детей одних теперь не отпускают из дома – боятся, - сетует женщина.

По словам Елены, ездят многотонные автомобили на стройку за посёлком. Здесь возводится очередной объект железнодорожной инфраструктуры. При этом к месту работ есть и другой проезд, однако строители предпочитают использовать наиболее короткий путь.

- Разговаривали с водителями, с представителем компании. Писали обращение в администрацию, в городскую территориальную инспекцию. Однако в ответ – лишь отписки. Неужели и с такой мелочью нужно обращаться к Бастрыкину, - задаётся вопросом волгоградка.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»