В Волгограде спасатели потушили такси на ул. Невской





14 марта в Центральном районе Волгограда очевидцев насторожил столб густого белого дыма, поднимающийся со стороны проезжей части ул. Невской. Как сообщает ИА «Высота 102», в вечерний час пик у здания № 16А вспыхнула машина «Яндекс. Такси». Происходящее прохожие засняли на видео.





Судя по опубликованным кадрам, водитель безуспешно пытался своими силами потушить капот автомобиля Lada Granta. Вскоре на подмогу мужчине прибыли сразу две пожарные машины.

Отметим, в ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что вызов на пульт диспетчера поступил в 18:29, а в 18:38 прибывший на место происшествия наряд уже ликвидировал возгорание.

Фото: Жесть Волгограда / t.me