В Волгоградской области с 18 марта изменится движение пригородных поездов

С 18 марта в Волгоградской области изменится расписание пригородных поездов из-за ремонтно-путевых работ на перегоне Древний Вал – Гумрак. Об этом V102.RU сообщили в Приволжской железной дороге.
В целях обеспечения безопасности перевозок принято решение об изменении графика движения следующих поездов:
- Волгоград-1 – Арчеда и обратно (18, 19, 22, 25, 26 и 29 марта);
- Волгоград-1 – Петров Вал и обратно (20, 21, 22, 27, 28 и 29 марта).
Также с 18 по 22 марта пригородные поезда на участке Шпалопропитка – Аэропорт (и обратно) будут следовать сокращенным маршрутом до ст. Разгуляевка и отправляться с данной станции по маршруту Разгуляевка – Шпалопропитка (вместо Аэропорт – Шпалопропитка).