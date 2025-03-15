Росавиация открыла аэропорт в Волгограде

Общество 15.03.2025 07:58
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15.03.2025 07:58
Росавиация сняла ограничения в аэропорту Волгограда в 7-15 ч. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомством. Запрет на прием и вылет самолетов был введен 15 марта в 3-33 ч. из-за массовой атаки БПЛА. На данный момент пока задерживается вылет одного самолета в Москву.
Всего в небе над Волгоградом и областью отразили 64 беспилотника – помимо областного центра, также в Котовском, Калачевском, Городищенском районах. На юге Волгограда загорелись камыши, пожар был оперативно потушен. По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет.
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