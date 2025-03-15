



15 марта в аэропорту Волгограда вновь действуют ограничения на приём и отправку самолётов. Как сообщает ИА «Высота 102», временный запрет введён в воздушной гавани по распоряжению Росавиации.

- Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в 03:33 в аэропорту Волгоград Гумрак, — говорится в сообщении федерального агентства.

Отметим, одновременно мониторинговые каналы стали публиковать информацию по угрозе массового налёта на регион БПЛА. Позже жители южных районов Волгограда стали сообщать о громких хлопках.