Борт в Москву задержали в аэропорту Волгограда из-за ночной атаки БПЛА

На 2 часа задерживается вылет самолета из воздушной гавани Волгограда в Москву. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло аэропорта, борт авиакомпании «Аэрофлот» вылетит из Волгограда в 9-15 вместо 7-15 ч. При этом пока нет сбоев в расписании самолетов на прилет.Напомним, временные ограничения для обеспечения безопасности полетов были введены 15 марта в 3-33 ч. из-за массовой атаки беспилотников. По данным Минобороны, в небе над Волгоградом и областью были отражены 64 БПЛА. Глава региона уточнил, что беспилотники атаковали Котовский, Городищенский, Калачевский районы и южную часть Волгограда. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. В результате падения обломков на территории Красноармейского района вспыхнул камыш – возгорание оперативно потушили. Пострадавших и повреждений объектов нет,