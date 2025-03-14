Всем миром тушили: в Волгограде камера засняла горящую «Ладу» на остановке «ЦКиД «Родина»





14 марта в Центральном районе Волгограда горящую на остановке общественного транспорта «ЦКиД «Родина» «Ладу» засняла камера уличного видеонаблюдения. Как сообщает ИА «Высота 102», на видео попал драматичный момент, когда водитель машины вместе с другими автолюбителями безуспешно пытались обуздать языки пламени, вырывающиеся из-под капота.





Судя по опубликованным кадрам, смельчаки опустошили сразу несколько огнетушителей, но огонь всё сильнее распространялся, начиная вырываться наружу даже в нижней части машины.

В результате, ликвидировать возгорание смогли лишь пожарные расчёты. С помощью гидрантов спасатели устроили горящей «Ладе» «холодный душ».

Напомним, как ранее сообщала редакция, информация о возгорании авто поступило в местную пожарную часть в 18:29, а в 18:38 машина была уже потушена.