Происшествия

Всем миром тушили: в Волгограде камера засняла горящую «Ладу» на остановке «ЦКиД «Родина»

Происшествия 14.03.2025 21:18
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14.03.2025 21:18


14 марта в Центральном районе Волгограда горящую на остановке общественного транспорта «ЦКиД «Родина» «Ладу» засняла камера уличного видеонаблюдения. Как сообщает ИА «Высота 102», на видео попал драматичный момент, когда водитель машины вместе с другими автолюбителями безуспешно пытались обуздать языки пламени, вырывающиеся из-под капота.



Судя по опубликованным кадрам, смельчаки опустошили сразу несколько огнетушителей, но огонь всё сильнее распространялся, начиная вырываться наружу даже в нижней части машины.

В результате, ликвидировать возгорание смогли лишь пожарные расчёты. С помощью гидрантов спасатели устроили горящей «Ладе» «холодный душ».

Напомним, как ранее сообщала редакция, информация о возгорании авто поступило в местную пожарную часть в 18:29, а в 18:38 машина была уже потушена.

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