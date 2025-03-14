Ветер, грозы и резкое похолодание: МЧС предупредило волгоградцев о двухдневном шторме





МЧС России выпустило экстренное предупреждение для Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», 17 и 18 марта в регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Прогнозируется ураганный ветер, осадки, заморозки и первая гроза.

Изменение погодных условий специалисты связывают с прохождением над югом России контрастного атмосферного фронта, в связи с чем волгоградцам предстоит пережить 20-градусный перепад температуры. В понедельник и вторник столбик термометра может показать ночью всего +1…-4ºC, при прояснении до -10, днем +3...+8ºC.

На фоне похолодания ожидается ветер 15-20 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Одновременно на регион обрушится дождь, переходящий в мокрый снег. Также возможны грозы.

Отметим, во время разгула стихии спасатели рекомендуют оставаться дома, а в случае, если непогода застигнет врасплох на открытой местности, избегать деревьев и рекламных щитов.