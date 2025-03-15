



15 марта Андрей Бочаров рассказал подробности первого с начала весны массового налёта БПЛА на Волгоградскую область. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона сообщил, что дежурными средствами противовоздушной обороны атака была отбита. Жертв среди населения и разрушений нет. Из-за падения беспилотников в Красноармейском районе областного центра возник ландшафтный пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями.

- Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны РФ отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части г. Волгограда. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. В результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено. Пострадавших и повреждений объектов нет, - подчеркнул руководитель.

Отметим, ранее редакция сообщала о введении 15 марта временного запрета на приём и отправку самолётов в аэропорту Волгограда. Одновременно волгоградцы стали свидетелями серии громких хлопков.

Фото: пресс-служба губернатора Волгоградской области